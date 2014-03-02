Україна може перекрити державний кордон з Росією

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Шустер Лайф" на "5-му каналі".

«Вирішується питання щодо перекриття Державного кордону та встановлення жорсткого контролю про перетин кордону громадянами Росії», - зазначив Ярема.

Він підтвердив факти доставки на проросійські мітинги в східні регіони України громадян Росії.

«На мітинги залучаються особи, привезені з Російської Федерації - це ми доводимо сьогодні документально» , - сказав він.

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За словами Яреми, підтверджуються факти завезення автобусами громадян РФ, при цьому сьогодні перевіряється інформація про сприяння прикордонників таким перевезенням за винагороду.

Ярема повідомив, що відкриваються кримінальні справи за фактом кожного з рішення рад, які носять сепаратистський характер.