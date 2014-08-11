Адвокати Савченко мають інформацією про непричетність льотчиці до загибелі журналістів РФ

Про це написав у своєму блозі на «Ехо Москви» один з адвокатів Савченко Ілля Новіков.

«Четвер і п'ятницю минулого тижня я, Микола Полозов і Марк Фейгін провели в Києві, там була велика прес-конференція по справі Надії Савченко та кілька зустрічей і нарад по темі. Попутно ми вирішували свої завдання, шукали незалежну інформацію щодо подій 17 червня. Ну і знайшли», - написав Новіков.

За його словами, вперше адвокати отримали незалежні дані про те, де Савченко перебувала перед тим, як потрапити в полон. «Ми знаємо, що її поранили і захопили поруч з місцем, де танк потрапив в засідку - це було між Стукаловою балкою і Металістом. За словами Надії, це сталося близько 12 години за київським часом, але цього, звичайно, ніхто не зобов'язаний вірити на слово, ми постараємося знайти більш чіткі підтвердження. Але це точно сталося північніше селища Металіст. До Металіста вона так і не дійшла», - написав Новіков. За його словами, перехрестя, на якому загинули російські журналісти Антон Волошин і Ігор Корнелюк знаходиться південніше Металіста, у напрямку Луганська.Читайте такожЗахисник льотчиці Савченко заявив, що везе до Росії "валізу доказів" того, що вона невинна

«Але вже зараз у Надії Савченко проглядається алібі по епізоду з обстрілом перехрестя. Ми, звичайно, очікуємо появи в справі нових анонімних свідків «Сидорових», які вдало сиділи в потрібних кущах і добре слухали, як Савченко корегувала вогонь по квадратах. Але чим більше інформації буде у нас - тим рідині все це буде виглядати», - написав Новіков.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була захоплена терористами в полон в зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які нелегально прибули на територію України у складі групи бойовиків і висвітлювали їх напади на українських військових.Читайте такожАдвокат льотчиці Савченко: Журналісти РФ загинули внаслідок випадкового мінометного вогню

Російські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в'їхала в Росію «без документів під виглядом біженки». Українська влада заявляє, що Савченко викрали терористи на Донбасі, і потім передали російській владі. В Україні порушили кримінальну справу про викрадення Савченко.

Льотчика утримують в СІЗО Воронежа. 25 липня Воронезький обласний суд відхилив апеляцію захисту і залишив під вартою Савченко до 30 серпня, відмовившись випустити його під заставу в 500 тис. рублів.