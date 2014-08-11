Терористи обстріляли житловий район Харцизька з важкої артилерії - очевидці

У Харцизьку Донецької області бойовики з важкої артилерії обстріляли один із районів міста.

Про це УНІАН повідомили місцеві жителі, які стали очевидцями цього.

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«На виїзді з м. Харцизька у бік м. Іловайська, в районі поста ДАІ, зараз перебуває близько 1 тисячі бойовиків. І звідти з важкої техніки близько 16.00 було здійснено кілька артилерійських залпів у бік селища Зелений, тобто, по мирних жителях», - повідомили співбесідники УНІАН.