На Донеччині СБУ затримала диверсійну групу, яка діяла за завданням спецслужб РФ

Як повідомляє прес-центр СБУ, диверсантів затримано 3 серпня.

Групою керував громадянин України «Б», 1975 року народження.

Встановлено, що «Б» пройшов спеціальну підготовку у військовому таборі у Ростовській області РФ, де отримав навички диверсійно-підривної діяльності, зокрема, опанував поводження з вибуховими речовинами.

За даними СБУ, виконуючи вказівки кураторів з ГРУ ГШ ЗС РФ, «Б» протягом квітня-червня у складі групи інших найманців здійснював пошук осіб, готових за гроші виконувати диверсійні завдання у Донецькому регіоні. Зокрема перед терористами ставилося завдання з дестабілізації обстановки в Маріуполі, Новоазовську, смт Ялта Донецької області. Група під керуванням «Б» також збирала та передавала до штабу терористів розвідувальні відомості про розташування української військової техніки, блокпостів ЗС України.

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