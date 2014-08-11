Путін оголосив про відправку в Україну "гуманітарного конвою"

"Відзначено, що російська сторона у взаємодії з представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста спрямовує на Україну гуманітарний конвой", - йдеться в повідомленні прес-служби Кремля, передає РИА Новости.

Окрім того, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявляє, що Росія узгодила з Києвом і Міжнародним комітетом Червоного Хреста надання гуманітарної допомоги для Донбасу.

«Я з обережним оптимізмом можу сьогодні сказати, що сьогодні всі можливі й неможливі приводи (для надання допомоги) було знято, і я сподіваюся, що найближчим часом ця гуманітарна акція відбудеться під егідою Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ми узгодили всі деталі з керівництвом України. Сподіваюся, західні партнери не вставлятимуть палиці в колеса», - сказав Лавров журналістам.

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Відповідаючи на питання, чи буде ця гуманітарна допомога російською, міністр сказав: «Зрозуміло».

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня представник Єврокомісії заявив, що Європейський Союз підтримає гуманітарні зусилля для допомоги в розв’язанні кризової ситуації на Донбасі, якщо вони узгоджені з урядом України, і відзначає неприйнятність одноосібних прямих військових дій під виглядом гуманітарної чи миротворчої операції.

"ЄС завжди підтримуватиме гуманітарні зусилля в тому разі, якщо вони повністю узгоджені з українським урядом і якщо вони проводяться під егідою ООН, як це відбувається в інших кризових ситуаціях. У цьому контексті ми хочемо чітко відзначити, що не може бути ніяких одноосібних прямих військових дій під виглядом гуманітарної чи миротворчої операції", - заявив він.

Чиновник ЄК відзначив, що в Брюсселі відомо про контакти між міністрами закордонних справ Росії й України у зв'язку з цим.

"Ми маємо бути впевнені, що гуманітарні агентства можуть працювати, особливо в місцях, які утримуються сепаратистами. ЄС хоче працювати разом з Росією для підтримки стабілізації ситуації в Україні", - сказав він.

Наприкінці минулого тижня заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий заявив про провокацію з боку Росії, яка мала призвести до «непередбачуваних подій та ескалації».

«У бік українського кордону рухався величезний конвой, який супроводжувався військовими і технікою Російської Федерації. Нібито за узгодженням з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста до України мала увійти гуманітарна колона з «миротворцями», очевидно, для того щоб спровокувати повномасштабний конфлікт», - сказав Чалий. Він наголосив, що «шляхом дипломатичної роботи, в першу чергу президента України, провокацію зупинено».

Заступник глави АП заявив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста спростував інформацію Росії про узгодження з ним процедури проходження гуманітарної колони.

Довідка УНІАН

"Конвой" в широкому розумінні застосовується для визначення військового підрозділу, що призначений для захисту військових колон з вантажами від раптового нападу противника.