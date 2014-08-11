Порошенко проводить телефонні переговори з Обамою

18:56, 11 серпня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко проводить переговори з президентом США Бараком Обамою.

Петр Порошенко веде переговори з Обамою /фото Facebook

Про це у "Твіттері" написав речник глави держави Святослав Цеголко.

"Президент Порошенко веде переговори з президентом Обамою", - написав речник у своєму повідомленні.

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