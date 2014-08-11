РНБО: заява Кремля про російський гуманітарний конвой в Україну неправдива

Про це речник РНБО повідомив Еспресо.TV. "Насправді ця гуманітарна допомога направляється до України за домовленістю Петра Порошенка з Міжнародним Червоним хрестом. Тому, таким чином російська сторона хоче видати цю місію за власну ініціативу", - сказав Андрій Лисенко.

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"З ініціативою щодо організації гуманітарного вантажу звернувся наш президент Петро Поршенко до єврокомісара, він підтримав, пообіцяв, щоб з боку ЄС буде виділено близько 2,5 млн євро для мешканців Донбасу. Володимир Путін запізнився з цією ініціативою і використав це для власного піару – це не більше ніж піар. Наразі Петро Порошенко проводить переговори з президентом США Бараком Обамою і за попередньою інформацією він теж підтримає цю ініціативу. Незрозуміло, чому Путін має доставити конвой гуманітарний для тих же терористів, яких він озброює. Це прикрий випадок, яким має стати уроком для міжнародної історії",- підкреслив Андрій Лисенко.