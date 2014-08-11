Геращенко: Міжнародна гуманітарна місія і «військовий конвой» - різні поняття

Українська влада докладає максимум зусиль для вирішення гуманітарних проблем мешканців населених пунктів Донецької та Луганської областей, які постраждали внаслідок силових дій терористів, заявила Уповноважений Президента України з мирного врегулювання ситуації на Сході Ірина Геращенко, в ефірі телеканалу «Україна». Про це повідомляє преса-служба Глави держави.

«На жаль, терористи та сепаратисти не дають можливості українській владі доставити гуманітарні вантажі. Обстрілюють навіть машини «швидкої допомоги», медичні місії. Тому Президент України виступив з ініціативою міжнародної гуманітарної допомоги для Луганська, де зараз найбільші проблеми», - підкреслила Геращенко.

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«Українська сторона наполягає на тому, що ця міжнародна гуманітарна допомога має надаватись, виходячи з норм міжнародного права під егідою Міжнародного Комітету Червоного Хреста та тих міжнародних організацій, які, згідно з міжнародним правом, виконують подібну місію. Це має бути міжнародна гуманітарна місія, а не «військовий конвой». Це різні поняття», - наголосила Уповноважений Президента.

Будь-які пропозиції про російську гуманітарну допомогу Геращенко назвала «блюзнірством».

Уповноважений зазначила, що Президент провів переговори зі світовими лідерами щодо того, щоб здійснення гуманітарної місії відбувалось під егідою Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Українська влада наполягає на тому, щоб міжнародна гуманітарна місія доставила допомогу тим, хто потерпає від дій терористів, а не в руки злочинців.

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«Президент України виступив з ініціативою, щоб питання міжнародної гуманітарної місії обговорила Тристороння контактна група, яка сьогодні збиралася на консультації. Група запросила на своє засідання представника «ЛНР» Олексія Карякіна, щоб обговорити питання безпеки і маршрут, але він не з’явився, зірвавши консультації», - повідомила Уповноважений Президента. За її словами, це ще раз підтверджує небажання ЛНР допомогти мирним жителям, які сьогодні залишаються без води, харчів через дії бойовиків.