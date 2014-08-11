Червоний Хрест підтвердив, що отримав пропозицію РФ брати участь у відправленні допомоги в зону АТО

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) підтверджує, що він отримав від міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова пропозицію брати участь в організації направлення автоколон з гуманітарною допомогою до постраждалих районів України.

Про це повідомляє прес-служба Товариства Червоного Хреста України.

«З врахуванням ситуації, що склалась, ми вітаємо будь-яку гуманітарну ініціативу, яка зможе полегшити страждання цивільних осіб, – зазначає глава делегації МКЧХ в Україні Мішель Массон. – Ми розглядаємо можливість надання додаткової гуманітарної допомоги в зонах конфлікту, однак, для цього необхідна участь, схвалення та підтримка всіх зацікавлених осіб".

У МКЧХ наголошують, що будь-які кроки, які робить організація, будуть здійснюватись у суворій відповідності з принципами нейтральності, неупередженості та незалежності, які закладені в основі її діяльності.

Крім того, за словами Массона, щоб бригади МКЧХ могли здійснювати свої завдання, в них повинен бути безпечний доступ до людей, які потребують допомоги.