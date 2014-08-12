Червоний Хрест чекає від Росії на деталі гуманітарної допомоги

Про це йдеться у заяві організації, повідомляє BBC Україна.

В організації повідомили, що представники комітету 11 серпня зустрілись з представниками російської та української влади та надали їм документ, який визначає передумови операції. Серед них зазначено, що всі сторони повинні погодитися, що Червоний Хрест доставлятиме допомогу.

"До початку операції МКЧХ має отримати без невиправданої затримки від влади РФ усі необхідні деталі, які стосуються допомоги, в тому числі її обсяг і тип, а також вимоги щодо транспортування та зберігання", - сказано в заяві.

Водночас в організації заявляють, що всі сторони повинні гарантувати безпеку працівників Червоного Хреста і транспорту впродовж усього часу операції, оскільки "організація не приймає збройну охорону".

Читайте такожРосіяни у соцмережах хизуються, як вантажать військові фури "гуманітаркою" для України"Практичні деталі цієї операції потрібно з'ясувати до того, як ми почали рухатись далі з цією ініціативою", - сказав голова операцій МКЧХ в Європі та Центральній Азії Лоран Корбаз.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з головою Європейської комісії Жозе Мануелем Баррозу заявив, що Росія у взаємодії з представниками Міжнародного комітету Червоного хреста направляє до України гуманітарний конвой. "Зазначено, що російська сторона у взаємодії з представниками Міжнародного комітету Червоного хреста направляє до України гуманітарний конвой", - йдеться у повідомленні прес-служби Кремля.

Читайте такожСША та ЄС готові надати Україні гуманітарну допомогу Водночас, за інформацією Єврокомісії, у телефонній розмові з Баррозу Путін запевнив, що готовий співпрацювати з міжнародними гуманітарними організаціями в питанні гуманітарної допомоги Україні.