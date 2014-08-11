Путін запевнив Баррозу, що готовий співпрацювати з міжнародними гуманітарними організаціями

Так прокоментували власному кореспонденту агентства УНІАН в Європейській комісії інформацію про гуманітарний конвой, який готовий відправити до України російський президент.

"Питання про гуманітарну допомогу Україні обговорювалося в телефонній розмові між президентом Баррозу і президентом Путіним. Президент Путін сказав президенту Баррозу, що російська сторона буде співпрацювати з міжнародними гуманітарними організаціями, щоб доставити допомогу", - сказав представник ЄК.

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Як повідодляв УНІАН, Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу у телефонних розмовах з українським президентом Петром Порошенком та російським президентом Володимиром Путіним запевнив, що Євросоюз займає тверду позицію у відстоюванні суверенітету України.

Відповідні телефонні розмови відбулися сьогодні, повідомляє прес-служба Єврокомісії.

"В обох телефонних переговорах Баррозу наголосив на твердій позиції ЄС у відстоюванні суверенітету України, її територіальної цілісності та незалежності та на підтримці виконання погодженого плану мирного врегулювання", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в обох розмовах Баррозу заявив, що в керівництва Євросоюзу зростає занепокоєння з приводу гуманітарних наслідків триваючого конфлікту у східній Україні, особливо для цивільного населення. "Баррозу закликав поважати міжнародне гуманітарне право та підтримати і сприяти гуманітарним організаціям у їхніх зусиллях, спрямованих на допомогу всім людям, які цього потребують", - зазначає Єврокомісія.

Говорячи з Путіним, Баррозу заявив про намір ЄС долучитися до міжнародних зусиль з надання допомоги людям, які постраждали від конфлікту. "Баррозу висловив стурбованість присутністю російських військ поблизу українського кордону, а також триваючим постачанням зброї, обладнання та бойовиків з території Росії, що йде у розріз із зусиллями, спрямованими на деескалацію кризи. Баррозу застеріг від будь-яких односторонніх військових дій в Україні під будь-яким приводом, у тому числі гуманітарним. Баррозу також закликав Росію використовувати свій вплив у цілях забезпечення умов, за яких цивільне населення могло б вільно і безпечно залишити зону конфлікту, контрольовану незаконними збройними формуваннями", - передає зміст сказаного Баррозу прес-служба ЄК.

Крім того, за словами Баррозу зазначив, що обмежувальні заходи ЄС стосовно РФ були пов'язані з незаконною анексією Криму та дестабілізацією ситуації в Україні. У цьому зв'язку Баррозу наголосив, що ЄС висловлює жаль з приводу проголошених Росією заходів щодо імпорту продовольства і сільськогосподарської продукції, для яких "немає жодних виправдань, та зазначив, що ЄС залишає за собою право на відповідні дії".

"У цьому контексті президент Єврокомісії і президент Росії домовилися про необхідність тримати відкритими канали зв'язку з питань, пов'язаних, зокрема з економічною та енергетичною сферами, а також щодо загальних питань двосторонніх відносин. Баррозу ще раз запропонував Путіну можливість працювати разом для підтримки стабілізації України, в тому числі шляхом загальнонаціонального діалогу з питань конституційної реформи і децентралізації", - повідомляє ЄК.

У розмові з Порошенком Баррозу запевнив, що Єврокомісія вже цього тижня ухвалить рішення про виділення додаткової гуманітарної допомоги як внеску в міжнародний план дій, який буде впроваджено під егідою ООН.

"Баррозу також наголосив на важливості продовження процесу реформ в Україні, виходячи з очікуваного тимчасового застосування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - зазначається в повідомленні.