Вантаж з Росії дійде до кордону і буде перевантажений, без жодного супроводу - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий на брифінгу в Києві.

«Ми зараз не розглядаємо будь-якого руху російських колон по українській території. Ця доставка має пройти за звичайними процедурами доставки на кордон у транзитній зоні, оформлення митне», - заявив він.

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«Червоний Хрест відповідальний за розмитнення, він повністю і координує, і доставляє цю гуманітарну допомогу», - сказав Чалий.

«Як я знаю, на сьогодні їхня позиція така: ці вантажі будуть перевантажені на ті транспортні засоби, які Червоний Хрест орендує, буде залучати», - повідомив Чалий.

«Таким чином ми не допустимо будь-якого супроводження чи-то МНС Росії, чи там якесь військове супроводження – це однозначно», - сказав він.