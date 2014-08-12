Україна очікує, що цього тижня ООН затвердить план допомоги населенню

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі заявив заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський.

«ООН готова до того, щоб вже затвердити план допомоги українському населенню, і ми очікуємо, що цей план буде ухвалено цього тижня на засіданні у Києві», - сказав він.

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За словами Лубківського, Україна вдячна Євросоюзу, Канаді, США, Японії, Норвегії та іншим країнам за їхню солідарність з Україною і за те, що вони запровадили додаткові санкції проти Росії.

«Я сподіваюсь, що цілий цивілізований світ долучиться до цієї політики санкцій проти РФ», - сказав він і додав, що Україна також має намір запровадити свої санкції проти бізнесу, пов’язаного з Кремлем, а також проти тих, хто публічно підтримує агресію проти України.

«Україна також пильно стежить за Францією, яка займає особливу позицію. Ми закликаємо Париж не зміцнювати агресора новими військовими можливостями у важкий час (йдеться про «Містралі» - УНІАН). Агресора потрібно зупинити, а не надавати йому нові можливості», - сказав Лубківський.