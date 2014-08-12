У РФ стверджують, що погодять пункт призначення гуманітарної допомоги з Україною і Червоним Хрестом

Про це повідомив офіційний представник МНС Росії Олександр Дробишевський, передають РИА Новости.Читайте такожСША: Кремль може під прикриттям гуманітарної місії ввести "елементи військових сил"

"Питання про пункт призначення та передачі гуманітарної допомоги жителям України будуть вирішуватися спільно з представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста і українською стороною", - сказав Дробишевський.

За його словами, в русі гуманітарна колона МНС Росії перебуватиме кілька днів.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з головою Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу заявив, що Росія у взаємодії з представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста направляє до України гуманітарний конвой. "Зазначено, що російська сторона у взаємодії з представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста направляє до України гуманітарний конвой", - наголошується в повідомленні прес-служби Кремля.Читайте такожЧервоний Хрест чекає від Росії на деталі гуманітарної допомоги

Водночас, за інформацією Єврокомісії, у телефонній розмові з Баррозу Путін запевнив, що готовий співробітничати з міжнародними гуманітарними організаціями в питанні гуманітарної допомоги Україні.

У свою чергу Міжнародний Комітет Червоного Хреста заявляє, що готовий сприяти місії гуманітарної допомоги в Україні залученням, схваленням і підтримкою всіх зацікавлених сторін, але чекає від РФ деталей.

Сьогодні, 12 серпня, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що колона з російською гуманітарною допомогою в'їде до України в точці, узгодженій з Києвом.

Колона «буде організована Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, але складається з російської колони, яка в'їде на українську територію в пункті, щодо якого досягнуто угоди з українською стороною», - заявив Пєсков в інтерв'ю, даному перед відправленням колони.Читайте такожГеращенко: Міжнародна гуманітарна місія і «військовий конвой» - різні поняття

Водночас, Сполучені Штати Америки вважають, що Російська Федерація може під прикриттям гуманітарної місії ввести в Україну "елементи військових сил".