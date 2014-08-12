В АП заявили, що вантаж з Росії доставлять через пункт пропуску на Харківщині

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий на брифінгу в Києві.

«Що стосується пункту перетину, то тут нам не потрібно ніяке рішення контактної групи, тому що мова йде про контрольований Україною пункт пропуску між Бєлгородською та Харківською областями – це безпечний шлях», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, 11 серпня президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з головою Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу заявив, що Росія у взаємодії з представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста направляє до України гуманітарний конвой. "Зазначено, що російська сторона у взаємодії з представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста направляє до України гуманітарний конвой", - наголошується в повідомленні прес-служби Кремля.

Водночас, за інформацією Єврокомісії, у розмові з Баррозу Путін запевнив, що готовий співробітничати з міжнародними гуманітарними організаціями в питанні гуманітарної допомоги Україні.

У свою чергу Міжнародний Комітет Червоного Хреста висловив готовність сприяти місії гуманітарної допомоги в Україні залученням, схваленням і підтримкою всіх зацікавлених сторін, але чекає від РФ деталей.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що колона з російською гуманітарною допомогою в'їде до України в точці, узгодженій з Києвом. Колона «буде організована Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, але складається з російської колони, яка в'їде на українську територію в пункті, щодо якого досягнуто угоди з українською стороною», - сказав він.

Читайте такожМЗС Франції: Росія під виглядом гуманітарної місії може залишити військових на Донбасі

США вважають, що Росія може під прикриттям гуманітарної місії ввести в Україну "елементи військових сил".

Міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус не виключив, що Росія під прикриттям гуманітарної місії може залишити своїх людей на Донбасі.

Речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко заявив, що гуманітарний вантаж, який направляє Росія, не сертифікований Міжнародним Комітетом Червоного Хреста.