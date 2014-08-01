Російські митники закрили три пункти пропуску на кордоні з Україною - «Новошахтинськ», «Гуково» і «Куйбишево», оскільки не діють суміжні українські пункти пропуску «Довжанський», «Червонопартизанськ» і «Маринівка».

Про це УНІАН повідомили у Південному митному управлінні РФ.

«Станом на 9-ту годину (мск) 1 серпня 2014 року пропуск фізичних осіб і транспортних засобів через митні пости МАПП «Новошахтинськ» і МАПП «Гуково» Ростовської митниці, МАПП «Куйбишево» Таганрозької митниці не здійснюється, оскільки не діють суміжні українські пункти пропуску «Довжанський», «Червонопартизанськ» і «Маринівка», - говориться в повідомленні.

Читайте такожВранці колона військової техніки з РФ увійшла в Україну у районі Дмитрівки - журналіст

Наголошується, що посадовці російських митних постів перебувають на місцях і готові до здійснення пропуску фізичних осіб і транспортних засобів через кордон.

Решта митних постів у пунктах пропуску на російсько-українському кордоні в регіоні діяльності Південного митного управління працює в штатному режимі.

Крім цього, повідомляється, що з 23.30 31 липня до 6.50 1 серпня знову припиняв роботу з пропуску фізичних осіб і транспортних засобів через державний кордон пункт пропуску «Новоазовськ» (Україна). Посадовці суміжного російського митного поста МАПП «Весело-Вознесенка» Таганрозької митниці не припиняли здійснення митних операцій щодо товарів і транспортних засобів на в'їзд до Російської Федерації.