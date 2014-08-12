Гуманітарний вантаж від РФ не сертифікований Міжнародним комітетом Червоного хреста - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ця колона не є сертифікованою колоною Міжнародним комітетом Червоного хреста», - уточнив представник РНБО.

«Є спеціальні вимоги щодо отримання гуманітарного вантажу», - додав Лисенко.

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За його словами, вантаж маже бути доставлений обов’язково на «той пункт пропуску, який контролюється саме українськими прикордонниками. Гуманітарний вантаж мають супроводжувати представники Червоного хреста».

«Поки не буде прийнято рішення щодо кількості, місця призначення, маршруту, доставки гуманітарноговантажу в Україні він не з’явиться», - заявив речник РНБО.

«Техніка, яка готується російськими військовими, – це техніка силового відомства, за усіма нормами міжнародного права, будь-які силові структури не мають права супроводжувати гуманітарну колону, особливо на територію держави, яка не є державою, яка доставляє цю гуманітарну допомогу», - додав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з головою Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу заявив, що Росія у взаємодії з представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста направляє до України гуманітарний конвой. "Зазначено, що російська сторона у взаємодії з представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста направляє до Українигуманітарний конвой", - наголошується в повідомленні прес-служби Кремля.

Водночас, за інформацією Єврокомісії, у телефонній розмові з Баррозу Путін запевнив, що готовий співробітничати з міжнародними гуманітарними організаціями в питанні гуманітарної допомоги Україні.

У свою чергу Міжнародний Комітет Червоного Хреста заявляє, що готовий сприяти місії гуманітарної допомоги в Україні залученням, схваленням і підтримкою всіх зацікавлених сторін, але чекає від РФ деталей.

Сьогодні, 12 серпня, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що колона з російськоюгуманітарною допомогою в'їде до України в точці, узгодженій з Києвом.

Колона «буде організована Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, але складається з російської колони, яка в'їде на українську територію в пункті, щодо якого досягнуто угоди з українською стороною», - заявив Пєсков в інтерв'ю, даному перед відправленням колони.

Водночас, Сполучені Штати Америки вважають, що Російська Федерація може під прикриттям гуманітарної місії ввести в Україну "елементи військових сил".