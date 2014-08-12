МЗС Франції: Росія під виглядом гуманітарної місії може залишити військових на Донбасі

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус в ефірі France Info.

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"Ми повинні бути дуже обережні, тому що це може бути прикриття для постійного розташування росіян біля Луганська і Донецька і спробою поставити нас перед фактом", - сказав Лоран Фабіус.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з головою Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу заявив, що Росія у взаємодії з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста направляє в Україну гуманітарний конвой.