МЗС Франції: Росія під виглядом гуманітарної місії може залишити військових на Донбасі
12:14, 12 серпня 2014Політика
0 0
Росія під прикриттям гуманітарної місії може залишити своїх людей на Донбасі.
Лоран Фабіус: РФ може залишити своїх людей на Донбасі / фото vestikavkaza.ru
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус в ефірі France Info.
Читайте такожСША: Кремль може під прикриттям гуманітарної місії ввести "елементи військових сил"
"Ми повинні бути дуже обережні, тому що це може бути прикриття для постійного розташування росіян біля Луганська і Донецька і спробою поставити нас перед фактом", - сказав Лоран Фабіус.
Як повідомляв УНІАН, 11 серпня президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з головою Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу заявив, що Росія у взаємодії з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста направляє в Україну гуманітарний конвой.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter