Червоний хрест досі конкретно не знає, який вантаж Москва направляє в Україну

Про це заявив в інтерв'ю DW представник Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Андре Лерш (Andre Loersch).

За його словами, було досягнуто принципової згоди усіх сторін з тим, що Росія за підтримки Червоного Хреста доставить гуманітарну допомогу на Україну.

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Сторони прийшли до висновку, що гуманітарна допомога повинна бути передана МКЧХ з тим, щоб його співробітники займалися її розподілом. Після цього Червоний хрест спробував отримати від російського уряду конкретний список того, що воно надає в якості гуманітарної допомоги, будь то медикаменти, продукти харчування чи й інші речі.

"Проте досі ми цього списку не отримали. Саме тому нас так здивувала звістка про те, що з Росії все-таки спрямована колону гуманітарної допомоги. Ці повідомлення нас остаточно заплутали: тепер ми повинні самі розібратися в тому, що відбувається. Зараз надходить така кількість різної інформації, в тому числі і з російських ЗМІ, що нам важко все це привести до спільного знаменника", - підкреслив представник Червоного хреста.