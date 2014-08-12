Україна досі не отримала від Росії переліку гуманітарної допомоги

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник глави Адміністрації президента Валерій Чалий.

"Після отримання ноти РФ ми готові прийняти цю допомогу, але, на жаль, станом на 16.40, ні українська сторона, ні Червоний хрест поки що не маємо обіцяної російської ноти з переліком і специфікацією цих товарів. Ми поки не знаємо, що саме там знаходиться", - сказав Чалий, зазначивши, що, за інформацією ЗМІ, це велика кількість вантажівок.

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"Це нас дещо хвилює, бо ми хотіли б все-таки отримати розуміння, що буде розмитнюватись, які ресурси для цього потрібні", - додав він.

Чалий також наголосив, що Україна готова підсилити свої можливості, щоб не затримувати технічно надання цієї допомоги, і максимально відкрита для того, щоб гуманітарна допомога була доставлена.

Він також наголосив, що якщо РФ хоче долучитись до надання міжнародної допомоги, то це має відбутись за внутрішніми правилами України та у відповідності з міжнародними правилами.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з головою Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу заявив, що Росія у взаємодії з представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста направляє до України гуманітарний конвой. "Зазначено, що російська сторона у взаємодії з представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста направляє до України гуманітарний конвой", - наголошується в повідомленні прес-служби Кремля.

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Водночас, за інформацією Єврокомісії, у розмові з Баррозу Путін запевнив, що готовий співробітничати з міжнародними гуманітарними організаціями в питанні гуманітарної допомоги Україні.

У свою чергу Міжнародний Комітет Червоного Хреста висловив готовність сприяти місії гуманітарної допомоги в Україні залученням, схваленням і підтримкою всіх зацікавлених сторін, але чекає від РФ деталей.