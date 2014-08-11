МЗС: Гуманітарна допомога прийде виключно для цивільного населення Луганщини

Окрім вантажів, що підготовлені українською стороною, місія включатиме також і міжнародний компонент, зокрема, гуманітарну допомогу, надану Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, США, ЄС, а також Росією, повідомляє МЗС України.

Надходження в Україну гуманітарних вантажів здійснюватиметься у відповідності до законодавства України та міжнародного права, а також з дотриманням підходів, що застосовуються Міжнародним Комітетом Червоного Хреста та повністю поділяються Україною і усією світовою спільнотою.

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Логістичне супроводження Міжнародної місії гуманітарної допомоги, зокрема її доставка та розподіл, забезпечуватиметься представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста та України. При цьому важливо, що гуманітарна допомога розподілятиметься виключно серед цивільного населення Луганщини, яке вже протягом тривалого часу потерпає від дій незаконних збройних формувань та терору.