На звільнених територіях диверсанти обстрілюють із автомобілів позиції сил АТО
19:50, 12 серпня 2014Політика
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На визволених від терористів територіях продовжують діяти диверсійні групи, які обстрілюють позиції сил АТО із цивільного автотранспорту.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«На звільнених територіях продовжують діяти диверсійні групи терористів», - зазначив він.
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«Відзначаються випадки обстрілу блок постів сил АТО з цивільного автотранспорту, попереджаються спроби диверсій на об’єктах інфраструктури», - додав Лисенко.
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