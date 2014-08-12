На звільнених територіях диверсанти обстрілюють із автомобілів позиції сил АТО

На визволених від терористів територіях продовжують діяти диверсійні групи, які обстрілюють позиції сил АТО із цивільного автотранспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві. «На звільнених територіях продовжують діяти диверсійні групи терористів», - зазначив він. Читайте такожБойовики намагаються зірвати наступальні дії сил АТО - Тимчук «Відзначаються випадки обстрілу блок постів сил АТО з цивільного автотранспорту, попереджаються спроби диверсій на об’єктах інфраструктури», - додав Лисенко.

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