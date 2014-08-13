Російський "гуманітарний конвой" вже на шляху до Бєлгорода

Як пише РИА "Новости", водіїв та журналістів розмістили на нічліг в одній з військових частин міста.

"Конвой з 280 білих "Камазів" з вантажем гуманітарної допомоги постраждалим в південно-східних областях України в чотири етапи висунувся в напрямку Бєлгорода", - наголошується в повідомленні.

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