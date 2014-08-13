АТО триватиме, але безпека колони з "гуманітаркою" з Росії забезпечуватиметься - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожМЗС Австралії про "конвой" РФ: у першу чергу слід зупинити поставки бойовиків і зброї

«Антитерористична операція буде продовжуватись не залежно від того, яким чином і як буде рухатись колона з гуманітарним вантажем (з Росії – УНІАН)», - заявив він.

«Проте будуть задіяні усі засоби для того, щоб забезпечити безпеку руху цієї колони», - додав Лисенко.