АТО триватиме, але безпека колони з "гуманітаркою" з Росії забезпечуватиметься - РНБО
01:12, 13 серпня 2014Політика
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Антитерористична операція триватиме, не зважаючи на те, яким чином рухатиметься колона з гуманітарним вантажем з Росії.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«Антитерористична операція буде продовжуватись не залежно від того, яким чином і як буде рухатись колона з гуманітарним вантажем (з Росії – УНІАН)», - заявив він.
«Проте будуть задіяні усі засоби для того, щоб забезпечити безпеку руху цієї колони», - додав Лисенко.
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