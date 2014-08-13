Україна не пропустить гуманітарний конвой РФ через Харківську область - Аваков

Про це повідомив у соцмережі глава МВС Арсен Аваков.

"Жодний путінський "гуманітарний конвой" не буде пропущений через територію Харківської області. Провокація цинічного агресора на нашій території не допустима", - написав глава МВС, додавши, що ця інформація офіційна.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня Росія відправила з-під Москви названі нею "гуманітарним конвоєм" майже 300 вантажівок, котрі повинні доставити гуманітарну допомогу мешканцям Луганська, котрі вже кілька днів живуть у місті без електроенергії, води та зв'язку через бої підтримуваних Росією терористів з українською армією.Читайте такожРосійський "гуманітарний конвой" вже на шляху до Бєлгорода

Низка західних політиків заявили, що російська влада може використати гуманітарну ситуацію на Донбасі для того, аби ввести свої війська в Україну.