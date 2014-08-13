У мережі з'явилося відео гуманітарного конвою РФ з висоти пташиного польоту
12:37, 13 серпня 2014Політика
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Російський гуманітарний конвой розтягнувся трасою на 3-4 кілометри.
Колона розтягнулася майже на 4 кілометри / Скріншот відео
В мережі Інтернет з'явилося відео російських ЗМІ, як гуманітарна колона рухається Росією в бік українського кордону.
За словами кореспондента, протяжність колони становить 3-4 кілометри.
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"Якщо візуально визначати, колона рухається зі швидкістю 50 км/год", - повідомив пілот вертольота.
Вчора колона вантажівок повинна була прибути до Воронежа, звідки попрямувати у бік Ростова.
Відео pika4u1000
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