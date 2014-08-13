У мережі з'явилося відео гуманітарного конвою РФ з висоти пташиного польоту

Російський гуманітарний конвой розтягнувся трасою на 3-4 кілометри.

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