У мережі з'явилося відео гуманітарного конвою РФ з висоти пташиного польоту

12:37, 13 серпня 2014
Політика
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Російський гуманітарний конвой розтягнувся трасою на 3-4 кілометри.

Колонна растянулась почти на 4 километра / Скриншот видео

В мережі Інтернет з'явилося відео російських ЗМІ, як гуманітарна колона рухається Росією в бік українського кордону.

За словами кореспондента, протяжність колони становить 3-4 кілометри.

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"Якщо візуально визначати, колона рухається зі швидкістю 50 км/год", - повідомив пілот вертольота.

Вчора колона вантажівок повинна була прибути до Воронежа, звідки попрямувати у бік Ростова.

Відео pika4u1000
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