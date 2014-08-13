"Гуманітарний конвой" РФ може пройти через "Ізварине" на Луганщині - джерело

15:14, 13 серпня 2014
Політика
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Гуманітарний вантаж з Росії не проходитиме через кордон у Харківській області.

REUTERS

Про це повідомив губернатор Харківської області Ігор Балута на своїй сторінці в Facebook.

Допис by Igor Baluta.

«Через кордон Харківської області гуманітарний вантаж з РФ не йтиме», - написав він.

Раніше інформоване джерело в правоохоронних органах заявило агентству, що гуманітарний вантаж з РФ не перетинатиме кордон у Харківській області.

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Біля пропускного пункту Плетенівка, що у Вовчанському районі Харківської області, де очікували перетину кордону колоною автомобілів з гуманітарним вантажем, працівники ДСНС згортають табір і склад, де планувалося прийняти грузнув.

Прикордонники і правоохоронці зняли оточення перед пропускним пунктом Плетенівка.

За неперевіреною інформацією, "колона автомобілів може бути спрямована через один з пропускних пунктів у Луганській області. Не виключено, що це буде Ізварине".

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