Червоному хресту не повідомляли про те, що гуманітарний вантаж з Росії перевантажать на кордоні

Про це УНІАН повідомив координатор зі зв'язків із громадськістю МКЧХ у Києві Андре Лерш.

Відповідаючи на питання, чи може Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердити інформацію про те, що гуманітарний вантаж з Росії дійде до кордону з Україною і буде перевантажений в орендований автотранспорт, він сказав: «На даний момент у нас немає інформації від партнерів з боку України і з боку Росії».

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«Мені дуже важко коментувати всі ці заяви, які можна читати в різних ЗМІ», - відзначив Лерш і додав, що «ще багато технічних питань поки що обговорюються».

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня Росія відправила з-під Москви названі нею "гуманітарним конвоєм" майже 300 вантажівок, які мають доставити гуманітарну допомогу жителям Луганська, які вже кілька днів живуть в місті без електроенергії, води і зв'язку через бої підтримуваних Росією терористів з українською армією.

Ряд західних політиків заявили, що російська влада може використати гуманітарну ситуацію на Донбасі для того, щоб ввести свої війська в Україну.

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12 серпня заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий заявляв, що гуманітарний вантаж з Росії дійде до кордону з Україною та буде перевантажений і ніякого супроводу вантажу не передбачається.

Сьогодні, 13 серпня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив: «Жодний путінський «гуманітарний конвой» не буде пропущено через територію Харківської області. Провокація цинічного агресора на нашій території не припустима».