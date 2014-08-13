ООН готова приєднатися до координації гуманітарної допомоги Україні

Про це в ході телефонної розмови з президентом Петром Порошенко заявив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, йдеться на офіційному сайті глави держави.

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"Пан Гі Мун запропонував, щоб ООН приєдналася до координації дій з Міжнародним комітетом Червоного Хреста з метою дотримання норм міжнародного права", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу Петро Порошенко повідомив, що влада країни створили міжвідомчий координаційний механізм і запевнив Пан Гі Муна в тому, що українська сторона робить все, щоб норми міжнародного права і українські процедури були дотримані. Глава держави привітав готовність ООН приєднатися до координації міжнародної гуманітарної допомоги.

Пан Гі Мун зазначив, що сьогодні зростає стурбованість розвитком останніх подій в Україні. Він також повідомив, що дуже уважно стежить за розвитком ситуації в Україні, і висловив підтримку мирного плану президента. "Мене надихає ваша відданість наміру відновити мир", - сказав він.