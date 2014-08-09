Україна подає позов до суду ООН проти Росії

Про це в ефірі 5-го каналу заявив глава Міністерства юстиції Павло Петренко.

За словами міністра, Україна почала процес подачі позову в Міжнародний суд ООН щодо фінансування Російською Федерацією тероризму в зв'язку з подіями на Донбасі.

«Судовий спір, який зараз готується - питання щодо подій на сході країни. У нас є незаперечні докази підтримки Росією терористів: зброєю, технікою, грошима, перекиданням найманців. Україна почала процес щодо подачі в міжнародний суд ООН (позову) проти Росії щодо порушення міжнародної конвенції щодо заборони фінансування тероризму», - сказав Петренко.

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Глава Мін'юсту зазначив, що ця конвенція - вельми серйозний міжнародний акт і за його порушення передбачаються серйозні санкції.

За його словами, українська сторона вже почала досудову процедуру, відповідну ноту направлено Російській Федерації.

"Після цього ми будемо вимагати формувати арбітраж", - наголосив Петренко, зазначивши, що досудова процедура триває близько 7 місяців.