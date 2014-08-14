Розвідка виявила понад 600 терористів та танки у селі Розсипне на Донеччині - АТЦ

Про це повідомив прес-офіцер АТО Леонід Матюхін, передає Еспресо.TV.

"Розвідкою встановлено наявність понад шестисот бойовиків та ворожих танків у селі Розсипне", - сказав він.

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Раніше Матюхін повідомив, що "інформація про начебто важке поранення ватажка бандформування "ДНР" Ігоря Гіркіна не відповідає дійсності, а також про те, що сили АТО звільнили село Гірське біля Первомайська.