Нацгвардія звільнила населений пункт Гірське під Луганськом

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національної гвардії України.

Прапори України були встановлені над місцевим будинком культури і міською адміністрацією. Зараз силами Нацгвардії навколо міста вже обладнуються блокпости, служба на яких буде здійснюватися цілодобово.

Найближчим часом співробітниками органів внутрішніх справ у місті проводитимуться заходи щодо стабілізації криміногенної обстановки та забезпеченню громадського порядку.

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Під час звільнення населеного пункту втрат серед особового складу немає. Як відомо, місто Гірське - це найближчий рубіж до Первомайська і далі до Стаханова, де знаходиться одне із декількох великих угрупувань терористів. Зараз терористи розбиті на кілька угруповань, близько п’яти, що істотно ускладнило доставку терористам підкріплення і боєприпасів.