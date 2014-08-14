"Радикал" Ляшко отримав по голові від депутата Шевченка

Позафракційний депутат Олександр Шевченко звинуватив лідера Радикальної партії Олега Ляшка в спекулюванні темою війни і АТО в цілях самопіару, після чого Ляшко почав ображати Шевченка. Депутат від Івано-Франківської області відповів чітким ударом по голові, відправивши любителя фотографуватися на тлі танків в нокдаун.

Прикарпатському виданню Фіртка депутат Олександр Шевченко прокоментував свої дії: "Він надуває свій рейтинг немудрящими діями — разом з десятком здоровенних хлопів (яким місце не біля депутатського тіла, а на передовій) Ляшко їздить по тилах АТО (де вже зачищено і безпечно) і на камеру мордує різну дрібну сепаратистську сволоту, все це називається “діями батальйону “Україна”, якого насправді не існує. Така собі фейкова бойова одиниця. З одного боку, Ляшко профанує діяльність справжніх бойових батальйонів, таких як “Донбас”, “Азов”, “Айдар”, з іншого надає змогу путінській пропаганді кричати про “тортури” і “репресії” в тилах АТО.

Дуже корисний ворогові паразит. І коли він отримав від мене в морду за провокаційні наїзди, то отримав за всю цю свою пацавату «діяльність», твердить нардеп-мажоритарник з Івано-Франківська. За його словами, Ляшко — клоун, пародія на українського радикала. Його істеричні крики у ВР: “На Донбас!” — така сама пародія, як столітньої давності заклики гашеківського солдата Швейка “На Белград!”

— По факту, — на носі вибори до Верховної Ради і “зачарованим Ляшком” українцям варто прозріти. Реалії такі — фейковий Ляшко — це «проект» Льовочкіна-Фірташа, — каже Олександр Шевченко.