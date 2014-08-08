Про звільнення затриманого з 20 млн депутата-сепаратиста Левченко домовлявся Ляшко - аудіозапис

Про це свідчить опублікований на хостингу Youtube запис телефонної розмови між Ляшком і заступником голови Дніпропетровської ОДА Святославом Олійником, де Ляшко просить заступника дніпропетровського губернатора умовити бійців територіальної оборони відпустити затриманого Левченка і «не бити».

Зокрема, він зазначає в розмові: "Який би він не був, але все-таки колега-депутат", і розповідає, що Левченко поскаржився йому на побиття ногами.

Читайте такожНепрохані гості: як люди Януковича будуть повертатися під владуНагадаємо, 18 липня одіозний регіонал був затриманий на одному з блок-постів у Дніпропетровській області. При обшуку у нього було виявлено близько 20 мільйонів гривень готівкою (деякі ЗМІ називали суму в 20 мільйонів доларів). На наступний день один з головних симпатиків сепаратистів у Верховній Раді був звільнений, але сума, яку він перевозив, була вилучена на потреби армії.

Раніше саме Левченко вивів у світ лідера терористичного угруповання «ДНР», «народного губернатора» Донеччини Павла Губарєва. «Я Павла давно знаю, він нам допомагав», - говорив про Губарєва сам Левченко на сесії Донецької міської ради в лютому. Після виступу Губарєва на сесії міськради, на площі перед будівлею, за підтримки Левченко, майбутній ватажок терористів самоназвався «народним губернатором» Донбасу.

Фактично, бійців батальйонів «Азов» і «Шахтарськ», про свій зв'язок з якими постійно говорить лідер Радикальної партії Олег Ляшко, зараз вбивають як раз безпосередні протеже Левченко.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня п'ятеро народних депутатів від ВО «Свобода» завадили «регіоналу» Миколі Левченку провести брифінг в кулуарах Верховної Ради і силоміць виштовхали його на вулицю.

До цього у Верховній Раді сталася бійка між депутатами з фракцій Партії регіонів та ВО «Свобода».

Депутати від “Свободи” хотіли побити депутата-регіонала Миколу Левченка, який з трибуни заявив про те, що мирний план президента Петра Порошенка провалено.

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов перервав виступ Левченка, після чого депутат підійшов до спікера з’ясовувати ситуацію, чому йому не дають виступати.

В цей час до трибуни підбігли декілька «свободівців», зокрема, Ігор Мірошниченко, і почали штовхати Левченка. На його захист стали декілька «регіоналів». Після чого зчинилася штовханина та невелика бійка в секторі між рядами комуністів та «регіоналів» у сесійній залі.