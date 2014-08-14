РНБО: Якщо гуманітарний конвой спробує самовільно проїхати, рух колони заблокують

РНБО не володіє інформацією про місцеперебування російської колони з «гуманітарним вантажем», але обіцяє належним чином відреагувати, якщо вона, порушуючи норми українського законодавства, спробує самовільно зайти на територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, заявив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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«У нас немає інформації щодо координат місцезнаходження цієї колони... В будь-якому випадку ця колона в разі приїзду має бути перевірена щодо вмісту вантажу, який вона везе, прикордонниками і представниками Червоного Хреста. Ми сподіваємось, що російська сторона виконає всі вимоги і не порушить нашого законодавства», - сказав Лисенко.

На запитання, як діятиме українська сторона в разі спроби колони самовільно проїхати, Лисенко відповів: «У цьому випадку рух колони буде заблокований всіма силами, якими можливо».

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня Росія відправила з-під Москви названі нею "гуманітарним конвоєм" майже 300 вантажівок, які повинні доставити гуманітарну допомогу жителям Луганська, котрі вже кілька днів живуть у місті без електроенергії, води та зв'язку через бої підтримуваних Росією терористів з українською армією.

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Ряд західних політиків заявили, що російська влада може використати гуманітарну ситуацію на Донбасі для того, аби ввести свої війська в Україну.