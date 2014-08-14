Расмуссен не повірив словам Путіна про готовність сприяти вирішенню кризи в Україні

Як передає РАР, про це Расмуссен сказав під час візиту до Норвегії.

"Якщо це щира спроба зменшити напругу, то вітаю виступ (Путіна) разом із кроками, які він міг би зробити", - сказав він.

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"На жаль, ми вже чули у минулому схожі декларації, але вони не були втілені у якісь практичні вчинки. Навіть навпаки", - наголосив генсек НАТО.

Польське агентство нагадуэ, що сьогодні під час виступу перед депутатами Держдуми в анексованому Росією Криму Путін заявив, що російська влада зробить усе можливе для того, аби "завершити кривавий хаос" та "братовбивчу війну" в Україні.