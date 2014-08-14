Путін про маячню Жириновського щодо Третьої світової: "Зажигает он красиво"

Про це під час виступу в Ялті заявив президент Росії Володимир Путін.

"Все, що було сказано Володимиром Вольфовичем, - це його особиста думка. Не завжди збігається з офіційною позицією РФ, але запалює ("зажигает" - ред.) красиво", - зазначив Путін.

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При цьому російський президент заявив, що лідер ЛДПР може все це висловлювати, бо "у нас свобода слова".

Раніше Жириновський пообіцяв килимові бомбардування в Східній Європі і заявив, що всі важливі питання, в тому числі і щодо ситуації в Україні вирішує одна людина - президент РФ Путін.

"Нехай вони одумаються, ці керівники малих карликових держав. Східна Європа ставить себе під загрозу повного знищення. Ми змушені будемо їх провчити і влаштувати їм травень 45-го", - підкреслив він.

"Всі питання війни і світу взагалі, особливо пов'язані з Україною, буде вирішувати тільки одна людина - глава РФ. Як це було під час Першої світової війни Микола II прийняв остаточне рішення, як у Другу світову війну - всі правильні та остаточні рішення приймав Сталін, так і зараз - Третя світова війна", - підкреслив російський політик.

Жириновський упевнений, що головне рішення вже прийнято і воно буде озвучено поступово: "З тим, щоб вони зрозуміли, хлопці, потрібна вам знову спалена Європа? (...) Що залишиться від Прибалтики? Нічого. А там стоять натовські літаки, система ПРО. Прибалтика і Польща приречені. Вони будуть стерті, там нічого не залишиться", - заявив лідер ЛДПР.