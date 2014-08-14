Главу Держкомзему Рудика після корупційного скандалу відправили добровольцем у зону АТО

Голова Державного агентства земельних ресурсів України Сергій Рудик поїхав добровольцем у зону АТО. Це сталося після скандалу в Дніпропетровській облдержадміністрації, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Із Києва до Дніпропетровська Сергій Рудик прибув для представлення нового керівника держземагентства області Вадима Чувпила.

Але проти цього призначення виступила громадськість із численними скаргами щодо корупційних схем оформлення землі. Чувпило донедавна очолював відповідну структуру в Криворізькому районі та неодноразово викликав нарікання своєю діяльністю.

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"Громадянин, фізична особа, підприємець, юридична особа, просто бабуся. Приходять і отримують немотивовану відмову, котра звучить приблизно так: не відповідає чинному законодавству", - розповів голова громадської організації "Союз громадян Криворіжжя" Владислав Штефан.

Усіх, кому відмовляли в оформленні землі, відправляли до приватної фірми. За кілька тисяч гривень ця фірма всі земельні питання вирішувала.

Сам Вадим Чувпило всі закиди на свою адресу заперечує.

"У мене немає ніякої приватної фірми. Всі питання, пов'язані з моєю діяльністю, повинні бути розглянуті виключно у порядку, передбаченому чинним законодавством", - заявив в.о. голови обласного управління держземагентства.

У юридичному управлінні Дніпропетровської облдержадміністрації повідомили, що численні скарги громадян на цього керівника нині розглядає прокуратура.

"Тільки ось тут лежать близько десятка скарг від різних людей. Людина, котра організувала системну проблему і корупційну схему, про котру пишуть різні люди, зараз призначається керівником держземагентства Дніпропетровської області", - дивується керівник юридичного відділу ОДА Олександр Санджара.

Призначенням Вадима Чувпила на обласну посаду обурені й у штабі національного захисту. Його кандидатура, на відміну од інших керівників відділів та управлінь, не узгоджувалася з громадськістю.

"Чиновники такого рівня не мають морального права обіймати такі посади, коли сьогодні вони на крові наших хлопців влаштовують такі шоу", - вважає координатор штабу національного захисту Катерина Чижик.

У підсумку Чувпила так і не призначили.

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"Тут кожного дня гинуть молоді люди. Гинуть за Україну, проливають кров, поки різна мерзота, красива, напрасована, приїздить сюди, париться та намагається ще отримати з цього вигоду. Ми нікому не дозволимо цього", - пообіцяв заступник голови Дніпропетровської ОДА Геннадій Корбан.

Натомість керівнику Держкомзему Сергію Рудику, який приїхав на представлення, запропонували відразу з Дніпропетровська направитися в зону АТО.

"Піти добровольцем у батальйон "Дніпро". Або піти у штрафний батальйон "Правого сектору". Зброю б ми йому не дали, а лопату – обов'язково", - прокоментував член штабу національного захисту Дніпропетровської області Андрій Денисенко.

За словами посадовців ОДА, Сергій Рудик із пропозицією погодився. І вже сьогодні вирушить на Донбас, щойно залагодить усі формальності.

"Він може бути поваром, може бути водієм. Є цивільні спеціальності всередині військових підрозділів. Ми вже замовили йому форму, берці, бронежилет. Усе буде за законами військового часу", - відзначив Корбан.