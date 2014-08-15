BBC: Президенти країн Митного союзу запросили Порошенка до Мінська – Луценко

Президенти країн Митного союзу запрошують президента України Петра Порошенка на переговори у Мінськ.

Адміністрація президента наразі з’ясовує порядок денний таких переговорів, сказав радник президента Юрій Луценко, повідомляє BBC Україна.

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"Нам не повідомили про що хочуть говорити глави держав. Хоча корисні розмови – це краще, ніж війна, треба все ж таки розуміти, що буде відбуватися в Мінську. Наразі ми з’ясовуємо предмет розмови, і думаю, що це абсолютно правильно для серйозної державної поїздки", – заявив Луценко в ефірі «5 каналу».

Нещодавно у Мінську проходила зустріч тристоронньої контактної групи, яка обговорювала ситуацію на Донбасі і розслідування катастрофи «Боїнга».

До Митного союзу входить Росія, Білорусь і Казахстан.