Росія «надірветься» від приєднання України до Митного союзу – експерт

«Якщо майже 50-мільйонну Україну утримувати так, як вони (Росія - УНІАН) утримують 80 млн. людей, які майже не працюють., то вона (Росія - УНІАН) просто надірветься», - сказав Лановий.

При цьому він уточнив, що в Митному союзі Україні доведеться надавати дешеві ресурси. «Митний союз – це взяти Україну в свої фінансові операції, які полягають у тому, аби давати дешеву електроенергію, газ, сировину, вугілля своїм виробникам», - відзначив економіст і наголосив, що в Митному союзі, на його думку, Україна не буде ніколи.

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Разом з тим Лановий розвіяв ілюзії щодо кредиту, наданого Російською Федерацією. «У нас повністю знекровлена економіка, в банках немає коштів, люди не довіряють і не вкладають кошти. НБУ спрямовує гроші 3-4 банкам – або наближеним, або державним. А ті кредитують будівельні проекти, починаючи від якихось ділянок і закінчуючи терміналами, транспортними переходами. Воно ніби й треба, але вся країна залишається на голодному пайку», - наголосив експерт.

При цьому він звернув увагу, що російський кредит дуже швидко закінчиться, і вже в березні Україні потрібно буде платити нові боргові платежі. При цьому невідомо – дасть Росія черговий транш чи ні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня прем`єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна повинна вести безперервний діалог з країнами Митного союзу, щоб оперативно реагувати на ситуацію, що змінюється.

Уряд з жовтня почав відбір угод Митного союзу, до яких Україна могла б приєднатися. Загалом Україна може приєднатися до близько 70 документів. Митний союз запрацював із січня 2010 року. На сьогодні до нього входять Росія, Білорусь і Казахстан. До МС запрошувалися Киргизія, Україна й Таджикистан

17 грудня в Москві під час засідання українсько-російської міждержавної комісії під головуванням президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було досягнуто домовленості про зниження вартості російського газу для України на третину - до 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів, а також про придбання Росією за рахунок коштів Фонду національного добробуту (ФНД) українських суверенних євробондів на 15 млрд дол.

19 грудня Кабінет міністрів України в рамках виконання угод з Російською Федерацією про надання Україні фінансового ресурсу в обсягу 15 млрд дол. в обмін на українські суверенні євробонди схвалив випуск дворічних облігацій зовнішньої державної позики з терміном погашення в грудні 2015 року на загальну суму 3 млрд дол. і ставкою дохідності 5%.

Україна одержала перший транш у розмірі 3 млрд дол. у рамках наданого Росією кредиту, на суму 15 млрд дол. 24 грудня. За словами прем`єр-міністра України Миколи Азарова, ці кошти уряд спрямує на соціальні виплати.