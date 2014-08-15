Колона бронемашин РФ йде в бік українського кордону - журналіст (фото)

Колона з 12 російських бронемашин йде у бік кордону з Україною.

Про це повідомив кореспондент Російської служби Бі-бі-сі Юрій Вендик на своїй сторінці в Twitter.

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"Не можу стверджувати і не стверджую, що в Україну", - зазначив журналіст.

Також кореспондент пише, що МНС РФ влаштувало журналістам показ гуманітарного вантажу.

"Розділили на групи і водять показувати", - повідомив він.