Колона бронемашин РФ йде в бік українського кордону - журналіст (фото)
10:29, 15 серпня 2014Політика
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Російська бронетехніка рухається у бік кордону з Україною.
REUTERS
Колона з 12 російських бронемашин йде у бік кордону з Україною.
Про це повідомив кореспондент Російської служби Бі-бі-сі Юрій Вендик на своїй сторінці в Twitter.
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"Не можу стверджувати і не стверджую, що в Україну", - зазначив журналіст.
Також кореспондент пише, що МНС РФ влаштувало журналістам показ гуманітарного вантажу.
"Розділили на групи і водять показувати", - повідомив він.
Колона бронемашин (12 шт) йде в бік укр.границы. Не можу стверджувати і не стверджую, що в Україну. pic.twitter.com/Q4XQW3YH2c
- Jüri Maloverjan (@MaloverjanBBC) August 15, 2014
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