НАТО: РФ стягнула понад 12 тис. військових до кордону з Україною

"Ми спостерігаємо рух (людей і техніки) з Центрального військового округу в Росії в район Ростова, де вони збираються, проходять навчання і рухаються в напрямку кордону", - сказав генерал журналістам в аеропорту Приштини, де побував у підрозділі військ НАТО в Косово, повідомляє ZN.UA з посиланням на Reuters.

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Нагадаємо, Державна прикордонна служба майже щодня повідомляєпро передислокацію підрозділів збройних сил Росії поблизу російсько-українського кордону.

Вчора радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що за даними МВС, українсько-російський кордон щодня перетинає близько сотні, а іноді і близько тисячі найманців, завербованих Росією.