Україна не оформлює гуманітарний вантаж РФ через відсутність документів від Червоного Хреста

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.Читайте такожВантажівки з російским гуманітарним грузом виявилися напівпорожніми - журналіст (фото)

“За домовленістю української і російської сторін гуманітарний вантаж мав був прийнятий у пункті пропуску “Донецьк” на російській стороні. Проте наші представники не отримали від Червоного Хреста жоден документ про вантаж. Як тільки документи отримаємо, то розпочнеться оформлення вантажу. Після чого він буде доставлений Червоним Хрестом у місця призначення”, - сказав Лисенко.Читайте такожСили АТО взяли під контроль трасу, по якій РФ може незаконно доставити гуманітарний вантаж

Нагадаємо, прес-служба штабу АТО повідомила, що Україна розпочала митну перевірку та оформлення гуманітарного вантажу з Росії. З українського боку на перевірці присутні 59 фахівців.