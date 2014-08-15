Сили АТО починають звільнення Луганська і Донецька від терористів
14:25, 15 серпня 2014Політика
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Сили АТО завершили підготовку і розпочинають операцію по звільненню Луганська і Донецька від терористів.
REUTERS
Про це повідомив керівник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"Що стосується часу завершення АТО. Була проведена підготовка до звільнення цих міст. Скажу, що це займе не день-два. Були розроблені плани - плани оточення і протидії постачання бойовиків і озброєння. Операція почалася. Ми будемо інформувати про її позитивні наслідки", - зазначив Андрій Лисенко.
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