Єврокомісія нагадує РФ, що гуманітарний конвой не може без дозволу України перетнути кордон

Про це у п’ятницю в Брюсселі перед позачерговим засіданням Ради ЄС з питань закордонних справ заявила європейський комісар Крісталіна Георгієва, передає власний кореспондент УНІАН.

„Дуже важливо захистити нейтральність, неупередженість та незалежність гуманітарної допомоги. Ми сподіваємося, що Росія буде поважати ці принципи. У мене немає інформації про те, що вантажівки перетнули кордон. Що нам відомо, так те, що вони не можуть перетнути кордон без дозволу української влади”, - сказала вона.

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Георгієва зазначила, що знаходиться у постійному контакті з представниками Міжнародного Червоного Хреста. „Ми всі сподіваємося, що наш фокус буде зосереджений на тих, хто постраждав у східній частині України”, - наголосила єврокомісар.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 серпня, о 10:00 в пункті пропуску «Донецьк» на території Росії 41 український прикордонник та 18 митників розпочали процедуру оформлення російського гуманітарного вантажу. Згідно з узгодженою процедурою, далі його передадуть представникам Червоного хреста, повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

Пізніше Лисенко зазначив, що через ненадання Червоним Хрестом документації на російський гуманітарний вантаж українська сторона не може приступити до його оформлення.

“За домовленістю української і російської сторін гуманітарний вантаж мав був прийнятий у пункті пропуску “Донецьк” на російській стороні. Проте наші представники не отримали від Червоного Хреста жоден документ про вантаж. Як тільки документи отримаємо, то розпочнеться оформлення вантажу. Після чого він буде доставлений Червоним Хрестом у місця призначення”, - сказав Лисенко.