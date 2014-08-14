Червоний Хрест досі не отримав від РФ повної інформації про вміст гуманітарного конвою

Про це УНІАН повідомила прес-секретар організації, відповідальна за операції в Європі, Анастасія Ісюк.

"Російська влада поділилась загальним списком речей з українською владою та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста. До нього внесена інформація про продукти першої необхідності, такі як пляшки з водою, продукти харчування та генератори. МКЧХ потребує детальної інформації про вантаж, аби отримати цю допомогу", - сказала вона, відповідаючи на запитання, чи виконала РФ всі умови для того, аби Червоний Хрест взяв під свій патронат російський гуманітарний вантаж.

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За словами Ісюк, представники організації підтримують контакт з українською та російською владою у цьому питанні, і ситуація розвивається дуже динамічно.

"Низка важливих питань ще повинна бути з’ясована між двома сторонами, зокрема питання перетину кордону, митної перевірки тощо. Ситуація змінюється щогодини, і ми не можемо надати більше деталей, як ця операція може бути проведена", - повідомила вона.