У Порошенка розповіли про кількість заручників на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції в Харкові сказала Уповноважений Президента з мирного врегулювання ситуації на Сході України, народний депутат від партії «Удар» Ірина Геращенко.

Вона наголосила, що зараз можна говорити тільки про тих заручників, про яких відомо офіційно: це військові, котрі потрапили в полон, а також заяви рідних цивільних громадян, які звернулися з повідомлення про зникнення людини.

Геращенко підкреслили, що на території, котрі знаходяться під контролем терористів, немає органів влади і тому «дуже багато таких фактів може бути невідомо».Читайте такожУ полоні у терористів залишаються 396 осіб, серед яких студент з Нігерії – РНБО

«За нашою інформацією більше 160 людей сьогодні знаходяться ще в заручниках, але, очевидно, що ця цифра може бути більшою, у першу чергу за рахунок цивільного населення на цих територіях», - сказала Геращенко.

Вона запевнила, що українська влада докладає зусиль для звільнення заручників, в тому числі й тих, котрі перебувають у Росії.

Геращенко зауважила, що інформацію про те, що громадян України в різних ситуаціях беруть у заручники, вона отримує щодня. Вона наголосила, що позиція української влади полягає в безумовному звільненні всіх заручників.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський повідомляв, що 350 осіб залишаються заручниками російських терористів.

За словами Лубківського, зокрема Надія Савченко, Андрій Сенцов, Геннадій Афанасьєв, Олександр Кольченко та інші були викрадені та незаконно утримуються у Росії, зазнають психологічного тиску, а їхні права порушуються.