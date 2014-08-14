Адвокати режисера Сенцова просять Путіна і Порошенка провести обмін в’язнями

Про це пише "Радіо Свобода".

«Ми закликаємо здійснити обмін з урахуванням згоди обвинувачених та із зобов'язанням провести розслідування другою стороною після обміну. Крім того, ми вважаємо досить позитивним фактором можливу угоду про правову допомогу між сторонами в роботі по цих кримінальних справах», – написано у зверненні.

Йдеться про громадян України Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Надію Савченко, Геннадія Афанасьєва і Олексія Чирнія, які перебувають під вартою в Москві, а також про громадянку Росії Марію Коледову, що перебуває в одному із слідчих ізоляторів Києва та фотокореспондента інформагентства «Росія сьогодні» Андрія Стеніна, який, імовірно, знаходиться під вартою в Запоріжжі.

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«Що стосується наших підзахисних – Олега Сенцова та Олександра Кольченко, то навіть за версією слідства вони не скоювали ніяких актів насильства, і від їхніх дій ніхто не постраждав», – йдеться в зверненні.

На думку адвокатів, всі ці люди виявилися заручниками політичної ситуації.

Російська влада звинувачує українського режисера Олега Сенцова і ще трьох українських активістів, затриманих в Сімферополі, в підготовці терактів у Криму. Правозахисники вважають кінематографіста політв'язнем.