Суд задовольнив позов Портнова до Генпрокуратури

Про це повідомив адвокат Андрія Портнова Станіслав Нікітін.

Адвокат також поінформував, що суд постановив визнати недостовірною та такою, що порушує права Андрія Портнова, інформацію про його, нібито, причетність до масових вбивств активістів на Майдані в центрі Києва під час зимових подій 2014 року.

Суд також визнав недостовірною інформацію про те, що він розшукується правоохоронними органами. Печерський суд зобов'язав генеральну прокуратуру спростувати вказану інформацію і опублікувати це спростування на сайті генеральної прокуратури України.

Сам Андрій Портнов у коментарі УНІАН нагадав, що в Печерському суді знаходиться шість позовів «і завтра ще один (щодо фальсифікації даних, спрямованих главою ГПУ Махницким в ЄС) буде поданий туди ж».

«Ще один позов розглядає Шевченківський суд. І ще один знаходиться в окружному адміністративному суді міста Києва... Зараз у всіх цивільних процесах мене представляють мої представники. А я приїду в Україну, коли вважатиму можливим», - сказав він.

Екс-заступник глави АП не приховує, що знаходиться в Москві, а на запитання УНІАН, чи зустрічався він у Росії з Віктором Януковичем, Портнов відповів: «Не зустрічаюся зі своїми колишніми керівниками з принципових міркувань».