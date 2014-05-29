Портнов із сарказмом відреагував на відкриту проти нього справу

Про це він заявив, коментуючи відкриття прокуратурою Києва кримінальної справи проти себе.

Як зазначив Портнов, йому відомо, що стосовно нього останні 3 місяці працювали органи прокуратури, міліції, СБУ та слідчі податкових органів.

"В результаті, станом на сьогоднішній день у мене є письмові відповіді кожного з цих органів, що ні в одній справі я не є підозрюваним або обвинуваченим. Я не перебуваю в розшуку, ні в Україні, ні в міжнародному", - цитує Портнова УП.

"Що стосується звинувачення прокуратури в тому, що я незаконно очолив кафедру конституційного права Київського національного університету імені Т. Шевченка і тому, нібито, незаконно став членом ВРЮ, а також, нібито, не читав лекції... хочу спростувати цю сенсаційну новину", - додав він.

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"Я постійно читав лекції в університеті. А членом ВРЮ став ще до призначення завідувачем кафедри, а не після того, як стверджує слідство", - стверджує Портнов.

"Що стосується звинувачення в заволодінні коштами університету, хочу зробити щире розкаяння: тут я повністю визнаю вину! Хочу зазначити, що я працював всього на чверть ставки професором. І я дійсно вкрав у себе отриману мною зарплату в університеті! І витратив ці "шалені гроші" на дрібні витрати кафедри", - заявив екс-чиновник.

"Тому я з розумінням ставлюся до бажання прокуратури поставити мене в цьому питанні на шлях виправлення", - підкреслив він.

Також Андрій Портнов повідомив, що звернувся до органів прокуратури з проханням не закривати цю кримінальну справу і кинути на нього всі наявні сили і ресурси, бо вважає кримінальне провадження щодо себе "найперспективнішим".

Портнов повідомив, що в даний момент знаходиться в Москві. Він також заявив, що найближчим часом дасть розширене інтерв'ю для одного з українських ЗМІ.